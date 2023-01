Da Brescia, Fiorentina torna all’assalto per Cistana: offerta nei prossimi giorni per chiudere

La Fiorentina ha messo gli occhi in casa Brescia ed è tornata all’arrembaggio per Andrea Cistana. Secondo quando riportato da Bresciaoggi il club viola dovrebbe presentare un’offerta già nei prossimi giorni per chiudere l’affare e portare il classe 1997 al più presto a Firenze. Adesso il Brescia dovrà valutare anche e soprattutto in base alla delicata situazione societaria e capire se un’ eventuale entrata potrà aiutare i bianco-blu a “respirare”.

