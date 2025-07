Durante esalta Goretti: “Mi disse che Kean avrebbe fatto benissimo alla Fiorentina, aveva ragione”

L’intermediario di mercato Sabatino Durante ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola della situazione di casa Fiorentina. Ecco le sue parole: “Ho conosciuto Celeste Pin a Perugia, era molto giovane e introverso, ma ne parlavano come un bravo ragazzo.”

Su Kean: “Sarà il giocatore più pagato della rosa, ma quest’anno accanto avrà uno come Dzeko, che non avrebbe dovuto lasciare l’Inter 2 anni fa: sarà un ottimo partner per Kean, lo aiuterà a giocare al massimo. Ero dubbioso su Kean, poi Goretti mi disse che lo aveva visto in allenamento e che quando li visiona dal vivo non sbaglia mai. Mi disse “da noi segnerà” e aveva ragione.”