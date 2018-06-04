Esclusiva Durante: "Deverlan? Non all'altezza. Fabra? C'è di meglio. La Fiorentina sarà ripescata"

Tante informazioni importanti tra calciomercato e ripescaggio della Fiorentina in Europa League.

Oggi per tutte le lettrici e tutti i lettori di Labaro Viola abbiamo sentito in esclusiva il re del calciomercato sudamericano, e cioè l'agente Fifa Sabatino Durante, tornato proprio oggi dal Brasile.

Ciao Sabatino, ben tornato. Come saprai la Fiorentina ha bloccato in prova il giovane 18enne brasiliano Marcello Deverlan. Che te ne pare?

Credo sia soltanto un test perchè non mi sembra assolutamente un giocatore all'altezza. Non gioca nell'Under 20, mai è apparso in prima squadra col Corinthians. Sinceramente è un'operazione che faccio fatica a comprendere.

Del colombiano Frank Fabra, di proprietà del Boca Juniors e finito sul taccuino di Corvino, invece cosa puoi dirci?

In Colombia andava molto bene, al Boca è in una fase un pochino calante, ma resta un discreto giocatore. Certo che soprattutto se si parla di 10 milioni di euro, puoi trovare di meglio senza magari sprecare la tessera da extracomunitario. Può essere un'operazione di contorno perchè magari Corvino vuole arrivare a qualche altro giocatore dello stesso procuratore.

In generale quale può essere la squadra che metterà a segno il colpo migliore in Sudamerica quest'estate?

Il colpo migliore credo l'abbia fatto l'Inter: il giovane calciatore argentino è veramente forte (si tratta di Lautaro Martinez, trattato in passato anche dalla Fiorentina, ndr). I nerazzurri si muovono sempre bene sul mercato sudamericano.

Il calcio italiano è in crisi, tolte 3 squadre, Juventus, Napoli e Roma, nessuna gioca un buon calcio e c'è un livellamento verso il basso. Col protezionismo sul numero degli extracomunitari ammessi si è avuto un risultato peggiore: basta guardare la Germania dove non c'è nessun limite al loro tesseramento, e si ritrovano con la nazionale più forte del Mondo, ed una squadra di club, come il Bayern Monaco, fortissima. Da noi invece la limitazione ha portato soltanto ad un lievitazione dei prezzi dei giocatori italiani normalissimi (perchè non puoi prendere gli stranieri che costano di meno).

Chiudiamo con una domanda sul possibile ripescaggio della Fiorentina in Europa League: come andrà a finire tra il Milan e l'Uefa?

Da quello che so io dai corridoi dell'Uefa, il Milan non farà le coppe la prossima stagione.

Giancarlo Sali