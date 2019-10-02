Esclusiva Durante: ‘Pedro è il migliore al mondo per la sua età, Fiorentina progetto molto interessante’

Intervista esclusiva di Labaro Viola a Sabatino Durante, mentre si trova in Brasile. Pedro per lui è tra i primi 3-4 al Mondo nel suo ruolo.

di Giancarlo Sali

Oggi abbiamo raggiunto telefonicamente in Brasile Sabatino Durante, intermediario di mercato molto esperto in fatto di calcio sudamericano, al quale abbiamo chiesto lumi su questa nuova Fiorentina e soprattutto su un giocatore che lui conosce molto bene, per ovvie ragioni. Stiamo parlando naturalmente del brasiliano Pedro.

Ciao Sabatino, non possiamo non iniziare l’intervista al re del calciomercato sudamericano con una domanda su Pedro, che sta cercando di ritrovare la condizione fisica….

Sai lui ha fatto il crociato, è rientrato anche troppo presto col Fluminense, sebbene abbia continuato a segnare. Sarà pronto nel nuovo anno solare, ma è un giocatore fortissimo, importante, completo, senza quell’infortunio oggi sarebbe il centravanti titolare del Brasile. E’ un centravanti alla vecchia maniera: bravo a difendere la palla, così come con i due piedi.

Quindi averlo preso a quelle cifre è stato un affare per la Fiorentina?

Sai Giancarlo, oggi la chirurgia fa miracoli, resta solo un piccolo dubbio se si riprenderà completamente dall’infortunio a livello psicologico, ma direi che la Fiorentina non ha fatto un affare, bensì un affarone. Non esistono giocatori forti come Pedro di quell’età, e nel mondo lo metto tra i primi 3 o 4 nel suo ruolo.

Parliamo di Fiorentina, come giudichi la rivoluzione estiva?

A me il progetto della Fiorentina piace, ho visto tutte le sue partite, dal vivo quella col Napoli, ed è piena di giovani interessanti. A parte col Genoa, ha sempre giocato bene.

Che campionato può fare?

Buono, grazie a ragazzi rapidi, di qualità, tecnici, è un piacere vederla giocare. Si decantano tanto Atalanta e Sassuolo per il gioco, la seconda che invece prende certe imbarcate, ma per me gioca meglio la Fiorentina.

Come la vedi a maggio in classifica?

Tra il 6’ ed il 7’ posto e sarebbe un buon traguardo per questo nuovo progetto. Non si va in Paradiso in 1 giorno.

Visto che sei in Brasile, sei a conoscenza di qualche altro movimento della Fiorentina per gennaio?

A gennaio no, ma Daniele (Prade, ndr) è sempre molto attento al mercato sudamericano, quindi per giugno mi aspetto senz’altro qualche altro colpo di mercato da queste parti.