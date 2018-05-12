Gasperini si dimentica dei favori di Firenze e attacca Pairetto: "Mi ha minacciato"

Il tecnico dell'Atalanta lancia un'accusa pesantissima contro l'arbitro Pairetto, curiosamente fu proprio Pairetto che fu difeso da Gianpiero Gasperini dopo Fiorentina-Atalanta in cui la squadra berga...

Il tecnico dell'Atalanta lancia un'accusa pesantissima contro l'arbitro Pairetto, curiosamente fu proprio Pairetto che fu difeso da Gianpiero Gasperini dopo Fiorentina-Atalanta in cui la squadra bergamasca fu nettamente favorita. Il tecnico atalantino difese così il fischietto: "Se adesso co mettiamo a criticare anche il Var..."

Adesso la storia sembra cambiata. Queste le sue parole di oggi:

"Pairetto durante la partita col Genoa mi aveva minacciato che ci saremmo rivisti a Roma dicendomi 'Non saranno concessi questi comportamenti'. Non so come potesse sapere che il Var in casa della Lazio l'avrebbe fatto lui".

Così alla vigilia di Atalanta-Milan, lo squalificato Gian Piero Gasperini punta il dito contro i provvedimenti nei suoi confronti con delle dichiarazione choc.

"Siamo tra le squadre che ha preso meno ammonizioni di tutte, ho letto la terzultima - sottolinea il tecnico nerazzurro -. Su 56, due per proteste, una a dicembre e l'altra ad aprile. Per me è fondamentale che i giocatori si rivolgano all'arbitro nei modi corretti. Io invece sono stato squalificato col massimo della pena, in vista di una partita fondamentale, per un episodio sul Var di cui non si è accorto nessuno. Fermi lì ad aspettare dei minuti in campo per una cosa che non esisteva: eventualmente saremmo dovuti rientrare dagli spogliatoi per un rigore contro".

Gasperini lamenta precedenti con l'arbitro di Nichelino: "Pairetto era il quarto uomo a Roma quando fui espulso nell'intervallo - chiude -. Lì però avevo ecceduto per il secondo giallo a De Roon, era giusto. Personalmente per me è una macchia indelebile, che mi umilia. Sono un po' schifato".