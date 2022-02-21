Mourinho attacca Pairetto: "Ti ha mandato la Juve ad arbitrarci". Per questa accusa rischia 3 giornate

A nulla sono servito le scuse della società, Mourinho e Tiago Pinto rischiano una squalifica molto lunga per le accuse a Pairetto

Duro articolo del quotidiano La Stampa oggi in edicola in merito all'atteggiamento di José Mourinho al termine di Roma-Hellas Verona, gara terminata 2-2. Per lo Special One in quell'occasione l'arbitro è stato colpevole di non aver concesso 7-8 minuti di recupero ma solo quattro. "Ti hanno mandato apposta, ti ha mandato la Juve", ha detto Mourinho nel tunnel al direttore di gara.

Mourinho ha urlato a Pairetto il gesto del telefono e ha urlato una serie pesante di illazioni. La società nel post-gara si è a lungo scusata col direttore di gara ma non Tiago Pinto: le scuse del GM portoghese - si legge - sono state tardive e arrivate solo a metà: anche lui rischia un turno di squalifica. Mentre il tecnico rischia di prendere addirittura tre giornate. Lo riporta Tuttomercatoweb.com

BARGIGGIA ATTACCA GASPERINI

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