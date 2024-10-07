Moviola Corriere dello Sport: “Pairetto da 5. Restano dubbi sul contatto Theo-Colpani in area di rigore”

Insufficiente la direzione arbitrale di Pairetto. La moviola del Corriere dello Sport

Nelle pagine del Corriere dello Sport troviamo la moviola di Fiorentina-Milan, da 5 in pagella: “Pairetto fatica a farsi accettare dalle due squadre in campo a causa di diversi errori. Più che discutibile il fallo fischiato a Morata su Colpani al limite dell'area di rigore del Milan che al 24' pt porta all'ammonizione, a quel punto inevitabile, per proteste a Tomori. L'arbitro ha avuto bisogno dell'intervento del Var Sozza per sanzionare il fallo di Theo Hernandez su Dodo nell'area di rigore dei rossoneri. Il giocatore della Fiorentina, al 18' pt, ha anticipato l'avversario ed è poi stato toccato sul piede: questa dinamica (la stessa che all'8'st ha portato al rigore per il fallo di Kean su Gabbia che lo ha anticipato) è sempre punita con il calcio di rigore. La Fiorentina si è lamentata perché Tomori è entrato in area prima dell'esecuzione del rigore, ma da questa stagione è sanzionabile solo se chi anticipa l'entrata in area ne ha un vantaggio interferendo con l'azione. Ci sta al 45' pt il rigore per il contatto di Ranieri su Reijnders, mentre resta qualche dubbio, visto il metro, sulla scelta di non punire l'intervento di Theo Hernandez su Colpani al 24' st. Espulso Palladino per proteste: il fallo fischiato a Kean su Tomori non sembrava esserci. Corretto annullare per fuorigioco i due gol alla Fiorentina”.

https://www.labaroviola.com/gazzetta-dura-la-partita-lha-vinta-piu-de-gea-che-la-fiorentina-kean-gud-una-pantomima/271308/