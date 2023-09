Grave errore arbitrale in Fiorentina-Atalanta, gol Koopmeiners nasce da rimessa laterale per i viola

Grave errore arbitrale in Fiorentina-Atalanta. L’arbitro Pairetto ha invertito, sbagliando, una rimessa laterale che era in favore della squadra viola, ma l’ha assegnata all’Atalanta che, proprio da quell’azione, ha segnato il gol del vantaggio con Koopmeiners . A nulla sono valse le protesta di Nico Gonzalez per un errore grossolano ma che non prevedere l’intervento del Var.

