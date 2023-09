Curva Fiesole attacca: “Tifosi pro si diventa col tempo, non facendo pagare 50€ in più l’abbonamento”

Nel corso del primo tempo della gara tra Fiorentina e Atalanta, la Curva Fiesole ha esposto uno striscione contro la scelta della società viola di inserire l’opzione “Pro” per gli abbonamenti stagionale con un incremento di 50 euro per delle opzioni in più per il tifoso. Una scelta che non è piaciuta alla Curva Fiesole che ha esposto lo striscione che attacca la scelta della società con scritto:

“Tifosi “Pro” si diventa col tempo non facendo pagare 50 euro in più l’abbonamento”

