Cabral flop al Benfica, adesso la sua bocciatura è totale. In campo solo per 4 minuti, ha perso il posto

La cessione di Cabral al Benfica per 25 milioni di euro è stata indubbiamente una delle migliori operazioni di mercato della Fiorentina, il centravanti brasiliano in un anno e mezzo in maglia viola ha mostrato tutti i suoi grandi limiti sia tecnici che di movimenti e finalizzazione. La sua cessione, se togliamo il lato sentimentale della vicenda visto che si tratta di un ragazzo entrato nel cuore dei tifosi per la sua bontà e attaccamento, è stata accolta come una liberazione. Lo scorso anno i limiti della squadra viola sono stati proprio in fase realizzativa.

Ma come sta andando l’esperienza di Cabral con la maglia del Benfica? Per ora il flop è quasi totale. Arrivato per essere titolare al centro dell’attacco dei lusitani, adesso Cabral sembra aver perso già la fiducia e il posto. Nelle prime 5 partite, ha giocato da titolare solo in due occasioni, dopo di queste, il brasiliano è stato sempre escluso dai titolari ed ha giocato prima solo 7 minuti e ieri, nella gara contro il Vizela, in cui il Benfica ha vinto per 1-2, Cabral ha giocato solo 4 minuti, entrato in campo al minuto 86. In gol è andato proprio il centravanti che gli ha rubato il posto, il croato Musa.

