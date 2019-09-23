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L'arbitro di Fiorentina-Sampdoria sarà Doveri. Al VAR c'è Pairetto

L'arbitro di Fiorentina-Sampdoria sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Al VAR c'è Pairetto. Ecco la designazione al completo:DoveriFiorito - Di VuoleIV: PiccininiVAR: PairettoAVAR: Liberti

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 settembre 2019 17:39
L'arbitro di Fiorentina-Sampdoria sarà Doveri. Al VAR c'è Pairetto -
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L'arbitro di Fiorentina-Sampdoria sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Al VAR c'è Pairetto. Ecco la designazione al completo:

Doveri
Fiorito - Di Vuole
IV: Piccinini
VAR: Pairetto
AVAR: Liberti

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