Addetto arbitri della Lazio giustifica: “Fuorigioco di Acerbi? Errore in buona fede come tanti altri”

Marco Gabriele, addetto agli arbitri biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style per commentare la mancata segnalazione del fuorigioco di Acerbi nel gol che ha consegnato alla squadra di Maurizio Sarri la vittoria contro lo Spezia. Ecco le sue parole: “Sabato non è stata tracciata la linea che serve per controllare la regolarità del gol, oppure è stata tracciata in modo sbagliato. Il protocollo Var è molto chiaro, l’errore c’è. Ma questo è uno dei tanti che caratterizzato questa stagione. Inoltre, la decisione dell’AIA certifica la buona fede della decisione dei due arbitri, pensare che non sia stato applicato il protocollo VAR è assurdo”.

