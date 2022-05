Allarme Nardella: “Costo materie prime si è alzato, servono più soldi oppure salta il nuovo Franchi”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella ha fatto il punto della situazione sul progetto del restyling del Nuovo Franchi, queste le sue parole

“Ci sono altri 50 milioni di euro che vanno a completare il budget per la riqualificazione dello stadio Franchi”

Con questi fondi, che si aggiungono ai 95 milioni di euro già stanziati, le tappe che portano al restyling del Franchi diventano serrate, entro metà giugno il progetto di fattibilità tecnico/economico dello studio ARUP, vincitore del concorso, a seguire la conferenza dei servizi, poi il progetto definitivo con l’assegnazione dell’appalto, una corsa contro il tempo che porterà l’inizio dei lavori entro il 2023 e a concludere i lavori nel giro di tre anni. Su tutto questo, come racconta il TGR Toscana, aleggia l’incognita dell’aumento del costo delle materie prime

Continua Nardella: “Se lo stato non ci consente di fare questo adeguamento dei prezzi con questa inflazione galoppante, il PNRR il progetto non si realizzerà, è matematico, non ci sono le condizioni. Questo è un problema nazionale, se non c’è l’adeguamento dei prezzi, le ditte non lavorano, gli appalti ritardano e l’Unione Europea non ci farà sconti”

NELLE ULTIME 13 PARTITE DI CAMPIONATO LA FIORENTINA HA SEGNATO 13 GOL