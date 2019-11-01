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Pairetto dirigerà Fiorentina-Parma domenica alle 18. Al VAR ci sarà Fabbri

Sono uscite le designazioni arbitrali della prossima gara di Serie A. Ecco la terna arbitrale di Fiorentina-Parma che si giocherà domenica alle 18:Arbitro -  PairettoAssistenti: Vivenzi – VecchiIV : P...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 novembre 2019 12:06
Pairetto dirigerà Fiorentina-Parma domenica alle 18. Al VAR ci sarà Fabbri -
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Sono uscite le designazioni arbitrali della prossima gara di Serie A. Ecco la terna arbitrale di Fiorentina-Parma che si giocherà domenica alle 18:

Arbitro -  Pairetto
Assistenti: Vivenzi – Vecchi
IV : Prontera
VAR: Fabbri
AVAR: Valeriani

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