Pairetto dirigerà Fiorentina-Parma domenica alle 18. Al VAR ci sarà Fabbri
Sono uscite le designazioni arbitrali della prossima gara di Serie A. Ecco la terna arbitrale di Fiorentina-Parma che si giocherà domenica alle 18:Arbitro - PairettoAssistenti: Vivenzi – VecchiIV : P...
A cura di Redazione Labaroviola
01 novembre 2019 12:06
Sono uscite le designazioni arbitrali della prossima gara di Serie A. Ecco la terna arbitrale di Fiorentina-Parma che si giocherà domenica alle 18:
Arbitro - Pairetto
Assistenti: Vivenzi – Vecchi
IV : Prontera
VAR: Fabbri
AVAR: Valeriani