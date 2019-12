MILANO – Luca Pairetto arbitrerà la partita Inter-Genoa a San Siro di sabato 21 dicembre. E sui social network scoppia la polemica del tifosi nerazzurri. Nei tweet e nei post su Facebook molti sostenitori interisti lamentano il fatto che il fratello del direttore di gara, Alberto, sia dirigente della Juventus con la qualifica di head of stadium revenue.

Abbastanza, secondo i tifosi, per immaginare un atteggiamento ostile nei confronti dell’Inter, che proprio con la Juve è in corsa per lo scudetto. Per i tifosi interisti sarebbe in particolare inopportuno (nei post i termini sono meno gentili) che Luca Pairetto non possa arbitrare la Juve per incompatibilità ambientale, mentre sia invece stato designato per la gara del Meazza fra Inter e Genoa.

In realtà, l’incompatibilità di Pairetto con la Juventus non ha nulla a che vedere con il ruolo del fratello, ma dipende dal fatto che l’arbitro sia della sezione di Torino. Per la stessa ragione non può arbitrare le gare del Toro. Sempre su Twitter e Facebook sono numerosi i tifosi (juventini e non) che segnalano come Pairetto – figlio di Pierluigi Pairetto ex designatore dell’AIA – “porti bene” ai nerazzurri: quando era lui ad arbitrare, l’Inter ha vinto tre volte e pareggiato una, senza mai essere sconfitta. Mai però aveva arbitrato una partita in cui l’Inter si giocava contro la Juventus la testa della Serie A.

Repubblica.it