Fiorentina-Parma a Pairetto: i precedenti sono positivi ma che sviste contro l'Atalanta!
Il bilancio ad oggi di Pairetto con Fiorentina e Parma.
A cura di Redazione Labaroviola
01 novembre 2019 14:37
Luca Pairetto, figlio d'arte, dirigerà dopodomani Fiorentina-Parma. I precedenti sono numericamente positivi per la Fiorentina perchè parlano di 2 vittorie esterne ed un pareggio interno (la gara contro l'Atalanta nella quale però non fischiò 2 rigori netti per la Viola, uno su Astori e l'altro su Gil Dias).
Una vittoria e due sconfitte invece il bilancio fino ad oggi di Pairetto con il Parma.