Empoli-Fiorentina affidata all’arbitro Pairetto: terzo incrocio quest’anno con la viola

Designato oggi l’arbitro per il derby di domenica 18 febbraio, alle ore 15:00, tra Empoli e Fiorentina.

A dirigere la sfida tra gli azzurri e i viola sarà Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Scelto, dunque, lo stesso arbitro che in tempi recenti ha diretto la gara tra i viola e l’Udinese.

Nel dettaglio, ecco la squadra arbitrale completa per il match del Castellani:

Arbitro: PAIRETTO

Guardalinee: BRESMES – MOKHTAR

IV uomo: DI MARCO

Var: LA PENNA – ABISSO

Precedenti:

Con i viola sono otto i precedenti: tre vittorie, tre pareggi e due sconfitte. Quest’anno la Fiorentina lo hanno già incrociato due volte: nella vittoria per 3-2 contro l’Atalanta e nel pareggio per 2-2 contro l’Udinese. L’ultimo KO è stato contro il Bologna in casa (1-2) la scorsa stagione. L’Empoli in Serie A con lui non ha mai vinto: due pareggi e quattro sconfitte.

