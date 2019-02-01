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Antognoni: "Domenica a Udine nel nome di Davide. Ora non abbiamo più il problema del gol.."

Giancarlo Antognoni, Club Manager della Fiorentina, ha parlato così a Sky Sport: "Stiamo vivendo un ottimo periodo, mercoledì contro la Roma è stata una partita rocambolesca. Domenica contro l'Udinese...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 febbraio 2019 22:29
Antognoni: "Domenica a Udine nel nome di Davide. Ora non abbiamo più il problema del gol.." - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Antognoni
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Antognoni
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Giancarlo Antognoni, Club Manager della Fiorentina, ha parlato così a Sky Sport: "Stiamo vivendo un ottimo periodo, mercoledì contro la Roma è stata una partita rocambolesca. Domenica contro l'Udinese non sarà una gara come le altre, abbiamo e avremo sempre il ricordo di Astori con noi, come ha sempre fatto la squadra giocherà per lui. Non so se Muriel e Simeone giocheranno insieme, ma ora stiamo segnando molti gol. In questo periodo il nostro obiettivo diventa di subirne il meno possibile".

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