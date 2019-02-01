Antognoni: "Domenica a Udine nel nome di Davide. Ora non abbiamo più il problema del gol.."

Giancarlo Antognoni, Club Manager della Fiorentina, ha parlato così a Sky Sport: "Stiamo vivendo un ottimo periodo, mercoledì contro la Roma è stata una partita rocambolesca. Domenica contro l'Udinese...

Giancarlo Antognoni, Club Manager della Fiorentina, ha parlato così a Sky Sport: "Stiamo vivendo un ottimo periodo, mercoledì contro la Roma è stata una partita rocambolesca. Domenica contro l'Udinese non sarà una gara come le altre, abbiamo e avremo sempre il ricordo di Astori con noi, come ha sempre fatto la squadra giocherà per lui. Non so se Muriel e Simeone giocheranno insieme, ma ora stiamo segnando molti gol. In questo periodo il nostro obiettivo diventa di subirne il meno possibile".