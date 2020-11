Niente giorno di riposo per la Fiorentina che mercoledì 25 novembre alle 17,30 affronterà al ‘Friuli’ l’Udinese nella gara valida per il quarto turno della Coppa Italia. Si gioca in gara secca e la vincente affronterà agli ottavi l’Inter in una sfida andata/ritorno in calendario il 13 e il 20 gennaio 2021. La partita verrà trasmessa in diretta su Rai 2.

