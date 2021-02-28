PAGELLE VIOLA: QUARTA CONFERMA, MILENKOVIC MALE. VLAHOVIC SBAGLIA UN GOL. KOKORIN...

Le pagelle di Udinese-Fiorentina

Queste le pagelle dei giocatori della Fiorentina dopo la partita in casa dell’Udinese:

DRAGOWSKI: 6, bravo a distendersi sul tiro di Larsen nella prima frazione. Non può niente sul vantaggio bianconero.

QUARTA: 7, colpisce una traversa al termine della prima frazione, conferma il suo essere in forma ed in crescita.

PEZZELLA: 5.5, con una sbavatura nel primo tempo da il “la” all’unica occasione friulana. (Dal 86’ BORJA VALERO: s.v.)

MILENKOVIC: 5, principale responsabile sul vantaggio dell’Udinese dove va a vuoto di testa.

MALCUIT: 6, un buon esordio da titolare che fa ben sperare per il finale di stagione. Sufficienza. (Dal 78’ CACERES: 5, non chiude la diagonale sul vantaggio di Nestorowski).

EYSSERIC: 6, fa intravedere qualche buona trama anche in posizione da interno nel primo tempo e da trequartista nella ripresa. (Dal 86’ MONTIEL: s.v.).

PULGAR: 6, ordinato in fase di impostazione, bella anche una chiusura su un contropiede di De Paul nella ripresa.

CASTROVILLI: 5.5, da lui ci si aspetta sempre qualcosa di prezioso che oggi, non è arrivato. (Da 78’ AMRABAT: 5.5, “punito” da Prandelli?).

BIRAGHI: 5.5, manca in avanti la sua spinta.

RIBERY: 6, serve ottimamente Vlahovic al 63’. Per il resto normale amministrazione. (Dal 67’ KOKORIN: 5, non da niente in particolare, sciocca la sua ammonizione nel finale).

VLAHOVIC: 5, vanifica al 63’ un ottimo assist di Ribery, alla fine un errore che pesa ai fini del risultato.

PRANDELLI: 5.5, un primo tempo soporifero dove la squadra è altalenante nel fare le cose bene e male, nella ripresa al 63’ una buona occasione per andare in vantaggio con Vlahovic ma se l’obbiettivo era la continuità di prestazione e di risultato, il pareggio sarebbe comunque da interpretare come bicchiere mezzo pieno, il problema che il calo di tensione nel finale costa alla Fiorentina la sconfitta.

Articolo a cura di Gabriele Caldieron

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