De Gea: “Facciamo due partite buone e poi prendiamo gli schiaffi. Ora undici finali, dobbiamo dare di più”

David De Gea, portiere e capitano della Fiorentina, interviene nel post partita di Dazn sulla gara contro l’Udinese, vinta dai friulani per 3-0: “Abbiamo fatto poco per fare gol e ne abbiamo regalati tre all’Udinese, così è difficile. Sono mancati l’energia e il giusto atteggiamento, non so se può essere colpa anche della partita di giovedì (contro lo Jagiellonia in Conference League, ndr) ma non deve essere una scusa.”

Sul momento della squadra: “Facciamo due o tre partite buone e dopo prendiamo gli schiaffi. Quest’anno sta andando così e non capisco perché. Ci sta trovarsi in difficoltà ma dobbiamo dare di più perché ci aspettano undici finali da qui alla fine del campionato”.

Sulle palle inattive, punto debole della Fiorentina da agosto: “Oggi squadra giocavamo contro una squadra che fisicamente è tra le più forti di Serie A. Sono giocatori difficili da difendere in queste situazioni ma comunque sono cose che proviamo in allenamento, alle quali siamo preparati. Concedere tutti questi corner però non ci aiuta”.

Conclude parlando di come, da leader, si rapporta ai compagni nello spogliatoio: “Mi piace parlare individualmente coi giocatori, capire come si sentono e cercare di dar loro una mano. Sono quello con più esperienza, devo mantenere la calma e aiutare tutti ad uscire da questo momento difficile”.