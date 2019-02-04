CdS Stadio: Moviola, Orsato "grazia" Mandragora e manca un ammonizione a De Maio. L'analisi degli espisodi incriminati

Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport - Stadio, il fischietto Daniele Orsato della Sezione di Schio, avrebbe commesso due errori nella gara di ieri tra Udinese e Fiorentina terminata per...

Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport - Stadio, il fischietto Daniele Orsato della Sezione di Schio, avrebbe commesso due errori nella gara di ieri tra Udinese e Fiorentina terminata per 1-1. Gli episodi riguardano due giocatori bianconeri per due falli di gioco sui viola, nello specifico quando nel primo tempo De Maio si disinteressa della sfera e colpisce con una "manata" Federico Chiesa. Ma il Direttore di gara non ravvisa la sanzione. Di poi, giudica da giallo l'intervento di Mandragora sul capitano gigliato Pezzella. Il centrocampista friulano interviene con "il piede a martello" e non colpisce la palla ma solo il difensore gigliato. Niente rosso diretto.