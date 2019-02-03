Biraghi: "Volevamo la vittoria. Complimenti a loro. Tornare a Udine dopo quanto successo a Davide.."

Cristiano Biraghi, terzino sinistro della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni all' emittente DAZN, nell'immediato post-gara sul campo dell'Udinese: "Normale che giochiamo sempre per vincere...

Cristiano Biraghi, terzino sinistro della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni all' emittente DAZN, nell'immediato post-gara sul campo dell'Udinese: "Normale che giochiamo sempre per vincere, abbiamo affrontato una squadra dura. Loro si sono difesi molto bene, dall'inizio hanno fatto quanto avevano preparato. Pensiamo al Napoli adesso. Stanchi per le tante partite? Anche quello può essere un fattore,ma non cerchiamo scuse. Chi ha giocato oggi è perché stava bene. Sono contento per Edimilson, nelle ultime è stato sfortunato quando ha calciato. Abbiamo un attacco eccezionale, capita di non segnare una volta. Astori? È sempre dentro di noi. Normale che qui a Udine tornare è dura, perché non abbiamo un buon ricordo".