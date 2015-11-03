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Notizie Biraghi Intervista Fiorentina

Biraghi: "Subiamo un calo fisico dopo tre mesi senza perdere. Stasera potevamo andare in vantaggio.."

16 marzo 2019 00:38

Biraghi: "Volevamo la vittoria. Complimenti a loro. Tornare a Udine dopo quanto successo a Davide.."

03 febbraio 2019 16:52

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