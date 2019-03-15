Biraghi: "Subiamo un calo fisico dopo tre mesi senza perdere. Stasera potevamo andare in vantaggio.."

Ha parlato Cristiano Biraghi, terzino viola, nel post partita di Cagliari-Fiorentina. Ecco alcune sue dichiarazioni dalla mix zone della "Sardegna Arena": “Sapevamo che tipo di partita ci avrebbe mess...

Ha parlato Cristiano Biraghi, terzino viola, nel post partita di Cagliari-Fiorentina. Ecco alcune sue dichiarazioni dalla mix zone della "Sardegna Arena": “Sapevamo che tipo di partita ci avrebbe messo di fronte questo Cagliari. Potevamo andare in vantaggio nel primo tempo, siamo andati sotto e non siamo riusciti a recuperarla. Stiamo subendo un leggero calo, venivamo da tre mesi che non perdevamo. Abbiamo avuto in passato momenti di difficoltà come questi ma ne siamo sempre usciti sempre a testa altissima, adesso dobbiamo dare tutti di più. Ora fino all’ultima giornata dobbiamo vincere tutte le gare che possiamo, senza fare calcoli. Abbiamo una maglia gloriosa da onorare e rispettare. Non siamo tornati in gara dopo l’1-0? E’ vero, altre gare le avremmo riprese: ci è mancato qualcosa. Se siamo in calo fisicamente? Forse è un aspetto che è mancato oggi: è mancata la lucidità, qualche giocatore era acciaccato ed altri erano assenti. Adesso è il momento di dare qualcosa di più tutti”.

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