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Notizie Edmilson Fiorentina

Biraghi: "Volevamo la vittoria. Complimenti a loro. Tornare a Udine dopo quanto successo a Davide.."

03 febbraio 2019 16:52

Edmilson obbiettivo se sfuma Pjaca? No, oggi sarà in Qatar: "Vado all'Al Duhail"

23 luglio 2018 09:30

Stadio, se salta Pjaca Corvino ha pronte tre piste alternative

16 luglio 2018 10:46

Corvino torna alla carica per Skorupski. Per il mediano piacciono Pulgar e Skhiri

19 giugno 2018 11:10

Edmilson Jr rifiuta il contratto dello Standard Liegi e sceglie la Fiorentina. Il costo del cartellino..

18 giugno 2018 10:02

Edmilson rifiuta il rinnovo per venire a Firenze. Si aspetta la proposta viola, i dettagli...

17 giugno 2018 11:24

Venanzi (S. Liegi): "Non intendiamo cedere Edmilson, a costo di perderlo a parametro zero"

16 giugno 2018 12:37

La Fiorentina si riavvicina a Soucek. Incontro decisivo a breve

15 giugno 2018 12:01

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