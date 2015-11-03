Notizie Edmilson Fiorentina

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03 febbraio 2019 16:52
Edmilson obbiettivo se sfuma Pjaca? No, oggi sarà in Qatar: "Vado all'Al Duhail"
23 luglio 2018 09:30
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16 luglio 2018 10:46
Corvino torna alla carica per Skorupski. Per il mediano piacciono Pulgar e Skhiri
19 giugno 2018 11:10
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18 giugno 2018 10:02
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17 giugno 2018 11:24
Venanzi (S. Liegi): "Non intendiamo cedere Edmilson, a costo di perderlo a parametro zero"
16 giugno 2018 12:37
La Fiorentina si riavvicina a Soucek. Incontro decisivo a breve
15 giugno 2018 12:01
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