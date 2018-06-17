Edmilson rifiuta il rinnovo per venire a Firenze. Si aspetta la proposta viola, i dettagli...

Come riporta Stadio, la Fiorentina sta puntando a rinforzare le corsie offensive, e se Pjaca rimane il primo nome della lista di Corvino, sta prendendo corpo l’ ipotesi Edmilson Junior, classe ’94 del...

Come riporta Stadio, la Fiorentina sta puntando a rinforzare le corsie offensive, e se Pjaca rimane il primo nome della lista di Corvino, sta prendendo corpo l’ ipotesi Edmilson Junior, classe ’94 dello Standard Liegi. Il giovane brasiliano ha il contratto in scadenza fra un anno, e sta facendo arrivare al suo club solo risposte negative a tutte le proposte di rinnovo. Questo perchè sta aspettando che lo Standard Liegi, proprietario del cartellino del giocatore, accetti la proposta della Fiorentina. Il ragazzo si giocherà il posto da titolare ma come detto non sarà la prima scelta viola che resta sempre Marko Pjaca