Venanzi (S. Liegi): "Non intendiamo cedere Edmilson, a costo di perderlo a parametro zero"

Il presidente dello Standard Liegi, Bruno Venanzi, ha rilasciato alcune dichiarazioni - puntualmente riprese dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio - su un suo tesserato, per il quale...

Il presidente dello Standard Liegi, Bruno Venanzi, ha rilasciato alcune dichiarazioni - puntualmente riprese dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio - su un suo tesserato, per il quale molte squadre hanno già manifestato un significativo interesse. Si tratta di Edmilson Junior, giovane centrocampista brasiliano di proprietà del club belga, sul quale si è già mossa anche la Fiorentina.

Queste le parole del presidente: "A costo di perderlo a parametro zero non intendiamo cederlo per 4 o 5 milioni, siamo nella condizione di rifiutare le offerte".