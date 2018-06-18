Edmilson Jr rifiuta il contratto dello Standard Liegi e sceglie la Fiorentina. Il costo del cartellino..

Edmilson Junior ha decise: è la Fiorentina la squadra dove si vuole trasferire. L’esterno d’attacco dello Standard Liegi ha il contratto in scadenza con la società belga nel 2019

Edmilson Junior ha decise: è la Fiorentina la squadra dove si vuole trasferire. L’esterno d’attacco dello Standard Liegi ha il contratto in scadenza con la società belga nel 2019. Nonostante il club sia intenzionato a farlo rinnovare a cifre alte, lui ha idee diverse e nessuna intenzione di proseguire la sua avventura in Belgio. Ha capito che la Fiorentina lo vuole davvero. Corvino pare proprio essere arrivato prima perchè anche gli altri club sanno che i viola sono in cima alla lista del ragazzo. Ora bisogna convincere lo Standard e probabilmente sei milioni di euro potrebbero essere un argomento molto interessante.