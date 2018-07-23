Edmilson obbiettivo se sfuma Pjaca? No, oggi sarà in Qatar: "Vado all'Al Duhail"
Nell'edizione odierna de Il Corriere Dello Sport, si evince che la Fiorentina nel caso sfumasse la trattativa per Pjaca ormai logora, avrebbe puntato anche Edmilson. Piccola gaffe visto che, alle 23.0...
A cura di Redazione Labaroviola
23 luglio 2018 09:30
Nell'edizione odierna de Il Corriere Dello Sport, si evince che la Fiorentina nel caso sfumasse la trattativa per Pjaca ormai logora, avrebbe puntato anche Edmilson. Piccola gaffe visto che, alle 23.08 di ieri, il giocatore dello Standard Liegi ha dichiarato a sporza.be (LEGGI QUI): "Me ne vado in Qatar all'Al Duhail. Lascio la città che amo".