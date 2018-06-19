Corvino torna alla carica per Skorupski. Per il mediano piacciono Pulgar e Skhiri
La Reppublica fa il punto sul mercato viola:Viste le difficoltà riscontrate per arrivare ad Alex Meret (per il quale si registra l’inserimento del Napoli), Corvino potrebbe tornare su Skorupski, porti...
La Reppublica fa il punto sul mercato viola:
Viste le difficoltà riscontrate per arrivare ad Alex Meret (per il quale si registra l’inserimento del Napoli), Corvino potrebbe tornare su Skorupski, portiere polacco classe ’91 che ieri ha fatto capire chiaramente di voler lasciare Roma per giocare titolare altrove.
Passando al centrocampo, continua a piacere Soucek nonostante le resistenze del presidente dello Slavia Praga: i viola dovrebbero incontrare nuovamente l’entourage del giocatore per capire i margini di manovra e nel caso provare a chiudere l’operazione sulla base di 3,5 milioni di euro. Se l'operazione saltasse sempre in mediana piacciono anche Pulgar del Bologna e Skhiri del Montpellier, al mondiale con la Tunisia.
Sul fronte esterno d’attacco, infine, Pjaca resta in prima fila. Poi c’è Edmilson Junior dello Standard Liegi: il contratto che lega il giocatore allo Standard Liegi scadrà a giugno 2019 e al momento non c’è la volontà di rinnovare. Un segnale che potrebbe convincere i viola a spingere sull’acceleratore.