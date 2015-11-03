Notizie Skhiri Fiorentina

Skhiri: "Vorrei l'Europa. Al momento non ci sono offerte, se non arrivassero sarei felice di restare"
12 agosto 2021 09:29
Gazzetta dello Sport, Pulgar convince Italiano: sarà il regista. Si complica Sena, Fiorentina su Skhiri
12 agosto 2021 08:36
Nazione, Skhiri può essere il nuovo regista della Fiorentina: il Colonia chiede 15 milioni
11 agosto 2021 08:47
Dalla Germania, Fiorentina su Skhiri. La richiesta del Colonia si aggira tra i 10-15 milioni di euro
10 agosto 2021 12:23
CorSport, Orsolini piace alla Fiorentina ma il Bologna spara alto. Viola su Torreira, Sensi e Skhiri
08 agosto 2021 09:14
Ds Colonia: "Skhiri? Al momento nessuna offerta. Ascolteremo con attenzione ogni proposta"
05 agosto 2021 23:36
CorSport, Skhiri torna nel mirino della Fiorentina: dopo due anni può arrivare in serie A
17 luglio 2021 11:34
Equipe, la Fiorentina ha offerto circa 6 milioni di euro per Ellyes Skhiri del Montpellier
28 maggio 2019 16:38
Dalla Francia, la Fiorentina vuole spendere 10 milioni di euro per Skhiri, centrocampista classe 95
02 aprile 2019 22:41
La Fiorentina ha già individuato il dopo Obiang, offerta per Skhiri. I dettagli
15 gennaio 2019 22:15
Corvino torna alla carica per Skorupski. Per il mediano piacciono Pulgar e Skhiri
19 giugno 2018 11:10
Casa Mercato Viola, offerta super dalla Roma per Veretout e Chiesa? Skhiri piace, El Shaarawy...
06 giugno 2018 00:16
Non solo Skhiri, Corvino punta ad un altro mediano della Ligue 1
05 giugno 2018 10:05
SCHEDA LABAROVIOLA: Ecco Skhiri, vicino ad essere il nuovo mediano viola
05 giugno 2018 09:49
Stadio, Skhiri è il nuovo mediano viola. Blitz di Corvino da circa 10 milioni
05 giugno 2018 09:01
La Fiorentina guarda ancora in Francia e vuole chiudere per un mediano
17 maggio 2018 11:49
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