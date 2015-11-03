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Notizie Skhiri Fiorentina

Skhiri: "Vorrei l'Europa. Al momento non ci sono offerte, se non arrivassero sarei felice di restare"

12 agosto 2021 09:29

Gazzetta dello Sport, Pulgar convince Italiano: sarà il regista. Si complica Sena, Fiorentina su Skhiri

12 agosto 2021 08:36

Nazione, Skhiri può essere il nuovo regista della Fiorentina: il Colonia chiede 15 milioni 

11 agosto 2021 08:47

Dalla Germania, Fiorentina su Skhiri. La richiesta del Colonia si aggira tra i 10-15 milioni di euro

10 agosto 2021 12:23

CorSport, Orsolini piace alla Fiorentina ma il Bologna spara alto. Viola su Torreira, Sensi e Skhiri

08 agosto 2021 09:14

Ds Colonia: "Skhiri? Al momento nessuna offerta. Ascolteremo con attenzione ogni proposta"

05 agosto 2021 23:36

CorSport, Skhiri torna nel mirino della Fiorentina: dopo due anni può arrivare in serie A

17 luglio 2021 11:34

Equipe, la Fiorentina ha offerto circa 6 milioni di euro per Ellyes Skhiri del Montpellier

28 maggio 2019 16:38

Dalla Francia, la Fiorentina vuole spendere 10 milioni di euro per Skhiri, centrocampista classe 95

02 aprile 2019 22:41

La Fiorentina ha già individuato il dopo Obiang, offerta per Skhiri. I dettagli

15 gennaio 2019 22:15

Corvino torna alla carica per Skorupski. Per il mediano piacciono Pulgar e Skhiri

19 giugno 2018 11:10

Casa Mercato Viola, offerta super dalla Roma per Veretout e Chiesa? Skhiri piace, El Shaarawy...

06 giugno 2018 00:16

Non solo Skhiri, Corvino punta ad un altro mediano della Ligue 1

05 giugno 2018 10:05

SCHEDA LABAROVIOLA: Ecco Skhiri, vicino ad essere il nuovo mediano viola

05 giugno 2018 09:49

Stadio, Skhiri è il nuovo mediano viola. Blitz di Corvino da circa 10 milioni

05 giugno 2018 09:01

La Fiorentina guarda ancora in Francia e vuole chiudere per un mediano

17 maggio 2018 11:49

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