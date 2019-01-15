La Fiorentina ha già individuato il dopo Obiang, offerta per Skhiri. I dettagli

C’è un giocatore che continua a far bene nel Montpellier in Ligue 1: si chiama Ellyes Skhiri e già nel corso della passata stagione era stato seguito dalla Fiorentina che, secondo quello che riporta l...

C’è un giocatore che continua a far bene nel Montpellier in Ligue 1: si chiama Ellyes Skhiri e già nel corso della passata stagione era stato seguito dalla Fiorentina che, secondo quello che riporta le10sport.com, continua la pressione per l’acquisto del giocatore. In Francia, il Monaco lo segue con particolare attenzione, ma la società viola avrebbe pronti dieci milioni di euro per accaparrarselo. La Fiorentina dunque incassato il no per Obiang è di nuovo alla ricerca di un centrocampista