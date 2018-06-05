SCHEDA LABAROVIOLA: Ecco Skhiri, vicino ad essere il nuovo mediano viola

SCHEDA Ellyes Skhiri Dati anagrafici e statistici: Ellyes Skhiri, nato a Lunel il 10 maggio 1995 è un mediano tunisino. Gioca nel Montpellier ma è molto vicino a trasferirsi nella Fiorentina. Cresciut...

SCHEDA Ellyes Skhiri

Dati anagrafici e statistici: Ellyes Skhiri, nato a Lunel il 10 maggio 1995 è un mediano tunisino. Gioca nel Montpellier ma è molto vicino a trasferirsi nella Fiorentina. Cresciuto nelle giovanili del Montpellier stesso ha esordito il 21 marzo 2015 in un match perso 1-0 contro l'Evian. Il ragazzo ha collezionato nonostante la giovane età 95 presenze nel campionato maggiore francese e 4 presenze nella nazionale tunisina con la quale giocherà il mondiale di Russia 2018.

Caratteristiche tecniche: Il ragazzo di base è un mediano, con ottima corsa e dote di inserimento. Ha un buon fisico essendo alto 185 cm per quasi 70 kg. Si tratta quindi di un mediano più di contenimento e di diverse caratteristiche rispetto a Badelj. Ricopre tutti i ruoli del centrocampo con la preferenza per la zona destra del campo, insomma un jolly interessante che ha anche il vizio del gol. Sono 7 le reti segnate da mediano nel campionato francese in 95 presenze con il Montpellier. Tra le curiosità il suo numero. Il ragazzo è sempre sceso in campo con il 13, che però non potrà indossare alla viola poichè ritirato in onore di Davide Astori.

Costo possibile operazione: Il costo stimato è di circa 10 milioni di euro, ma la Fiorentina dovrà sbrigarsi a chiudere. Il motivo? Il ragazzo è molto richiesto e giocando pure i mondiali la sua valutazione potrebbe alzarsi. Corvino lo sa, e il blitz delle ultime ore non è casuale.

Lorenzo Bigiotti