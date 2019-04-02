Dalla Francia, la Fiorentina vuole spendere 10 milioni di euro per Skhiri, centrocampista classe 95
La Fiorentina vuole Ellyes Skhiri, 23 anni appena compiuti, mediano francese di origini tunisine del Montpellier, è questo quello che scrive oggi France Football che mostra in grande evidenza l'intere...
A cura di Redazione Labaroviola
02 aprile 2019 22:41
La Fiorentina vuole Ellyes Skhiri, 23 anni appena compiuti, mediano francese di origini tunisine del Montpellier, è questo quello che scrive oggi France Football che mostra in grande evidenza l'interessamento viola che sarebbe disposta, secondo il quotidiano, a spendere 10 milioni di euro per il centrocampista.