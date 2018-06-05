Non solo Skhiri, Corvino punta ad un altro mediano della Ligue 1

La Fiorentina, vista la partenza di Milan Badelj, è alla ricerca di un regista.Non piace solo Skhiri, secondo La Nazione, il profilo giusto potrebbe essere quello di Assane Dioussè, classe 1997, seneg...

La Fiorentina, vista la partenza di Milan Badelj, è alla ricerca di un regista.Non piace solo Skhiri, secondo La Nazione, il profilo giusto potrebbe essere quello di Assane Dioussè, classe 1997, senegalese, in forza al Saint-Etienne, da dove a gennaio è stato prelevato Dabo. Il giocatore conosce il calcio italiano visto che l’anno scorso ha giocato nell’Empoli. Il valore del mediano si aggira sui cinque milioni di euro. Corvino potrebbe proporre un prestito con obbligo di riscatto per posticipare il pagamento.