Per l’esterno destro Fiorentina su Zappacosta, Stryger Larsen e Montiel. Torreira, Sensi e Skhiri restano obiettivi di mezza estate. Discorso simile per un esterno da aggiungere in attacco: Orsolini piace ma non è strada semplice per le richieste del Bologna. Lo scrive il Corriere dello Sport.

