CorSport, l’agente di Vlahovic ha incontrato Barone ed ha parlato della mossa del Tottenham

Commisso ha dato disposizioni di “difendere” Vlahovic a tutti i costi e ad ogni modo, almeno per quest’anno, anzi portando avanti in parallelo incontri con il procuratore Ristic e i suoi collaboratori per allungare il contratto che scade nel 2023. E l’incontro di ieri tra Ristic e Barone è stato all’insegna del sorriso e della collaborazione. Al momento attacchi non ce ne sono stati: Tottenham e Inter non si sono fatti sentire. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, CORSPORT, MILENKOVIC, LA FIORENTINA CHIEDE 20 MLN, IL WEST HAM OFFRE 15. OCCHIO ALLA JUVENTUS