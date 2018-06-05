Stadio, Skhiri è il nuovo mediano viola. Blitz di Corvino da circa 10 milioni

La Fiorentina è alla ricerca di un sostituto di Milan Badelj che ha lasciato a parametro il club viola. Il Corriere dello Sport-Stadio parla di un blitz di Corvino per assicurarsi il giocatore che è s...

La Fiorentina è alla ricerca di un sostituto di Milan Badelj che ha lasciato a parametro il club viola. Il Corriere dello Sport-Stadio parla di un blitz di Corvino per assicurarsi il giocatore che è stato recentemente anche visto dal vivo dallo stesso direttore generale dell’area tecnica viola. Un’operazione da circadieci milioni di euro che si porta dietro un problema non indifferente: Skhiri non sarebbe disponibile nell’immediato perché sarà impegnato ai Mondiali di Russia. In caso dunque di esclusione del Milan non sarebbe utilizzabile nei preliminari di Europa League