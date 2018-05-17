La Fiorentina guarda ancora in Francia e vuole chiudere per un mediano
Secondo quanto riporta BeFoot noto sito francese, la Fiorentina starebbe pensando di tornare alla carica per Ellyes Skhiri, tunisino classe 1995 già cercato dalla Fiorentina nel 2017. Corvino ci terre...
A cura di Redazione Labaroviola
17 maggio 2018 11:49
Secondo quanto riporta BeFoot noto sito francese, la Fiorentina starebbe pensando di tornare alla carica per Ellyes Skhiri, tunisino classe 1995 già cercato dalla Fiorentina nel 2017. Corvino ci terrebbe a chiudere in tempi rapidi per evitare che il prezzo lieviti in caso di un bel mondiale del giocatore con la Tunisia. Resta da capire se la squadra francese sia intenzionata a cederlo prima della rassegna inter continentale