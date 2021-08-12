Gazzetta dello Sport, Pulgar convince Italiano: sarà il regista. Si complica Sena, Fiorentina su Skhiri

Erick Pulgar sarà il regista della nuova Fiorentina di mister Vincenzo Italiano. Si cerca una sua alternativa: Sena o Skhiri nel mirino

Erick Pulgar è piaciuto a Vincenzo Italiano. Il cileno non è un regista puro ma può calarsi bene nella progetto tecnico del mister. Nel rispetto del gioco delle coppie, la Fiorentina è alla ricerca di un altro giocatore capace di dare ordine e geometrie in mezzo al campo. Il giovanissimo Alessandro Bianco ha grandi potenzialità, ma non è ancora pronto a calarsi in un ruolo così delicato. Allora, l'alternativa a Pulgar è una vecchia conoscenza di Italiano: Leo Sena. Il brasiliano conosce a occhi chiusi il calcio del nuovo allenatore Viola. Il problema, però, è convincere lo Spezia a cedere un loro giocatore al tecnico che poco più di un mese fa ha rotto clamorosamente un contratto biennale. Il club ligure vorrebbe in prestito il giovane Maleh, che però preferirebbe tornare in prestito al Venezia. Senza, quindi, è un opzione per il momento in sospeso. La società Viola sta seguendo con grande attenzione Ellyes Skhiri, regista del Colonia. Il centrocampista tunisino è un giocatore di livello, con una valutazione di circa 15 milioni di euro. Un regista che piace a Joe Barone, scrive la rosea. Il problema è che, forse, non accetterebbe l'idea di essere il vice-Pulgar. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

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