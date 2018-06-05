Casa Mercato Viola, offerta super dalla Roma per Veretout e Chiesa? Skhiri piace, El Shaarawy...

La Roma ha fatto pervenire una grande offerta per il pacchetto Veretout-Chiesa. L'offerta è di 45 milioni più tre grandi contropartite tecniche. Il primo è Bruno Peres, terzino destro che potrebbe ess...

La Roma ha fatto pervenire una grande offerta per il pacchetto Veretout-Chiesa. L'offerta è di 45 milioni più tre grandi contropartite tecniche. Il primo è Bruno Peres, terzino destro che potrebbe essere molto utile alla Fiorentina. Il secondo potrebbe essere Juan Jesus difensore centrale sinistro che potrebbe colmare il vuoto lasciato da Astori almeno in termini numerici. L'ultimo infine è uno tra El Shaarawy (tra domani e dopodomani è previsto un incontro con il procuratore del calciatore) e Perotti due esterni di grande profilo. Nonostante la proposta sia ottima, la Fiorentina vuole mantenere la promessa fatta ai tifosi e non cedere il giocatore.

Rebus Mediano. Si segue moltissimo il tunisino Skhiri. La trattativa non è vicina alla chiusura come riportato in mattina da alcuni quotidiani, tuttavia è un nome da tenere in forte considerazione. Anche Dioussè l'ex Empoli in forza al Saint Etienne piace moltissimo a Corvino ed ha molti margini di crescita. Questi profili fanno capire che Corvino cerca un incontrista e non un regista alla Badelj.

Per la porta il nome maggiormente caldo è quello che porta a Skorupski. Il ragazzo polacco piace molto ai viola. Si sta lavorando alla formula del prestito, gradita dai viola ma meno dalla Roma. Infine a sinistra sono molto tiepidi le piste Fabra e Barreca. Biraghi infatti sembra destinato ad una permanenza.

Lorenzo Bigiotti