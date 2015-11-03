Notizie Fabra Fiorentina

Fiorentina, salta il possibile acquisto di Fabra. Il motivo...
09 giugno 2018 13:08
Nazione, Corvino vuole cambiare le corsie esterne. I nomi caldi sono due..
06 giugno 2018 10:28
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06 giugno 2018 00:16
Casa Mercato Viola, Castrovilli se ne va. Occhio ad El Sha ed Obiang. Sul terzino sinistro...
04 giugno 2018 23:40
Biraghi può partire. Corvino pazzo del colombiano Fabra. Pronta una bella offerta
04 giugno 2018 09:51
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