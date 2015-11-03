Labaro Viola

Notizie Fabra Fiorentina

Fiorentina, salta il possibile acquisto di Fabra. Il motivo...

09 giugno 2018 13:08

Nazione, Corvino vuole cambiare le corsie esterne. I nomi caldi sono due..

06 giugno 2018 10:28

Casa Mercato Viola, offerta super dalla Roma per Veretout e Chiesa? Skhiri piace, El Shaarawy...

06 giugno 2018 00:16

Casa Mercato Viola, Castrovilli se ne va. Occhio ad El Sha ed Obiang. Sul terzino sinistro...

04 giugno 2018 23:40

Biraghi può partire. Corvino pazzo del colombiano Fabra. Pronta una bella offerta

04 giugno 2018 09:51

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Sett. 23