Nazione, Corvino vuole cambiare le corsie esterne. I nomi caldi sono due..
Come riportato dal quotidiano La Nazione, Corvino sta monitorando il mercato dei giocatori di fascia. Brignola del Benevento..
A cura di Redazione Labaroviola
06 giugno 2018 10:28
Come riportato dal quotidiano La Nazione, Corvino sta monitorando il mercato dei giocatori di fascia. L’esterno da seguire per il reparto difensivo rimane il colombiano del Boca Juniors Fabra, mentre per quello offensivo Corvino continua a tener d'occhio Brignola del Benevento. In entrambi i casi, la Fiorentina si starebbe muovendo con l’idea di sottoscrivere il prestito.