Notizie Brignola Fiorentina

Il Mattino, per Brignola il Sassuolo offre 10 milioni più due giocatori: Cassata a titolo definitivo e Scamacca in prestito
07 luglio 2018 15:34
Gazzetta, trattativa per Pjaca rimandata per il mondiale. Su Brignola anche il Sassuolo
17 giugno 2018 09:54
La Nazione: la Fiorentina non molla Brignola e Corvino punta sulla formula del prestito
06 giugno 2018 13:33
Nazione, Corvino vuole cambiare le corsie esterne. I nomi caldi sono due..
06 giugno 2018 10:28
Gazzetta dello Sport: tra la Fiorentina e Brignola, spunta il Parma. La situazione...
05 giugno 2018 12:15
Quanti possibili affari dalla B! Ecco la top 5 dei migliori possibili colpi
31 maggio 2018 15:15
Corvino può fare sul serio per Brignola, ma deve prima convincere il patron del Benevento...
23 maggio 2018 18:15
Casa Mercato Viola, Chiesa va alla Juventus? Nel frattempo in arrivo un promettente giovane brasiliano
22 maggio 2018 23:41
Ag. Brignola: "La Fiorentina si è già fatta avanti, ma il discorso deve ancora evolversi"
17 maggio 2018 12:26
Fiorentina: Corvino accelera per portare il talento del Benevento Brignola a Firenze
25 aprile 2018 10:59
Brignola, anche la Fiorentina sul calciatore. È valutato 8 milioni di euro
23 marzo 2018 18:37
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