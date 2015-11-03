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Notizie Brignola Fiorentina

Il Mattino, per Brignola il Sassuolo offre 10 milioni più due giocatori: Cassata a titolo definitivo e Scamacca in prestito

07 luglio 2018 15:34

Gazzetta, trattativa per Pjaca rimandata per il mondiale. Su Brignola anche il Sassuolo

17 giugno 2018 09:54

La Nazione: la Fiorentina non molla Brignola e Corvino punta sulla formula del prestito

06 giugno 2018 13:33

Nazione, Corvino vuole cambiare le corsie esterne. I nomi caldi sono due..

06 giugno 2018 10:28

Gazzetta dello Sport: tra la Fiorentina e Brignola, spunta il Parma. La situazione...

05 giugno 2018 12:15

Quanti possibili affari dalla B! Ecco la top 5 dei migliori possibili colpi

31 maggio 2018 15:15

Corvino può fare sul serio per Brignola, ma deve prima convincere il patron del Benevento...

23 maggio 2018 18:15

Casa Mercato Viola, Chiesa va alla Juventus? Nel frattempo in arrivo un promettente giovane brasiliano

22 maggio 2018 23:41

Ag. Brignola: "La Fiorentina si è già fatta avanti, ma il discorso deve ancora evolversi"

17 maggio 2018 12:26

Fiorentina: Corvino accelera per portare il talento del Benevento Brignola a Firenze

25 aprile 2018 10:59

Brignola, anche la Fiorentina sul calciatore. È valutato 8 milioni di euro

23 marzo 2018 18:37

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