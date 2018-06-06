La Nazione: la Fiorentina non molla Brignola e Corvino punta sulla formula del prestito

Le prestazioni diEnrico Brignola non sono certo passate inosservate... Tanto che Milan, Napoli, Sassuolo e Fiorentina si sono già messe sulle tracce dell'esterno attualmente in forza al Benevento. La...

A cura di Redazione Labaroviola 06 giugno 2018 13:33

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