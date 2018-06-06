La Nazione: la Fiorentina non molla Brignola e Corvino punta sulla formula del prestito
Le prestazioni diEnrico Brignola non sono certo passate inosservate... Tanto che Milan, Napoli, Sassuolo e Fiorentina si sono già messe sulle tracce dell'esterno attualmente in forza al Benevento. La...
Le prestazioni diEnrico Brignola non sono certo passate inosservate... Tanto che Milan, Napoli, Sassuolo e Fiorentina si sono già messe sulle tracce dell'esterno attualmente in forza al Benevento. La valutazione che la società campana fa del giocatore, al momento, sfonda però il muro dei 12 milioni di euro.
I viola continuano a battere la pista e Pantaleo Corvino vorrebbe provare la strategia del prestito, anche se un'offerta concreta di un altro club rischierebbe di far vacillare la posizione della società gigliata.
Fonte: La Nazione