Gazzetta, trattativa per Pjaca rimandata per il mondiale. Su Brignola anche il Sassuolo
Come riportato dal quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina pensa a come poter rinforzare l’attacco. La prima scelta resta Marko Pjaca
A cura di Redazione Labaroviola
17 giugno 2018 09:54
Come riportato dal quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina pensa a come poter rinforzare l’attacco. La prima scelta resta Marko Pjaca, ma ogni discorso è rinviato a dopo il Mondiale dove lui sta giocando con la sua Croazia. I viola, poi, continuano a trattare il giovane Enrico Brignola del Benevento. Sul calciatore peró, c’è la concorrenza del Sassuolo.