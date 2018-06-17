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Gazzetta, trattativa per Pjaca rimandata per il mondiale. Su Brignola anche il Sassuolo

Come riportato dal quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina pensa a come poter rinforzare l’attacco. La prima scelta resta Marko Pjaca

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 giugno 2018 09:54
Gazzetta, trattativa per Pjaca rimandata per il mondiale. Su Brignola anche il Sassuolo -
Rassegna Stampa
Pjaca
Brignola
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Come riportato dal quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina pensa a come poter rinforzare l’attacco. La prima scelta resta Marko Pjaca, ma ogni discorso è rinviato a dopo il Mondiale dove lui sta giocando con la sua Croazia. I viola, poi, continuano a trattare il giovane Enrico Brignola del Benevento. Sul calciatore peró, c’è la concorrenza del Sassuolo.

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