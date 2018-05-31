Quanti possibili affari dalla B! Ecco la top 5 dei migliori possibili colpi

Da sempre le squadre retrocesse in Serie B offrono buoni giocatori a prezzi di saldo in quanto gli stessi atleti hanno il desiderio di cambiare squadra. Ricordiamo grandi colpi nel passato dalle secon...

Da sempre le squadre retrocesse in Serie B offrono buoni giocatori a prezzi di saldo in quanto gli stessi atleti hanno il desiderio di cambiare squadra. Ricordiamo grandi colpi nel passato dalle seconde divisioni come ad esempio Gonzalo e Borja Valero. Vi proponiamo i cinque possibili migliori colpi che la Fiorentina potrebbe fare dalle squadre retrocesse quest anno in serie B.

5) Guilherme Benevento Il classe 1991 è arrivato a gennaio al Benevento dal Legia Varsavia. Si è messo in mostra con delle ottime prestazioni e potrebbe essere una perfetta soluzione per il centrocampo viola.

4) Fares Verona Il terzino del Verona si è contraddistinto positivamente nella pessima stagione del Verona. Potrebbe essere un giusto rincalzo per la difesa viola a costi bassi. Il giocatore molto duttile potrebbe essere utilizzabile pure a centrocampo.

3) Simy Crotone Il bomber del Crotone ha fatto una stagione super portando vicina alla salvezza la squadra. Potrebbe essere una carta fantastica per raccogliere i cross degli specialisti viola come Biraghi. Sarebbe anche una carta importante per recuperare partite nelle fasi finali delle partite.

2) Brignola Benevento Il ragazzo è molto interessante e come abbiamo riferito più volte a Corvino piace tanto. Da capire se è già pronto per un palcoscenico come quello del Franchi perché l'esborso sarebbe comunque importante.

1) Sandro Benevento Sarebbe il profilo migliore. Il ragazzo oltre ad avere tanta esperienza si è pure mostrato molto affidabile a Benevento. Sarebbe un sostituto di buon profilo per il partente Badelj. Vediamo se Corvino potrà gradire un'idea del genere visto che il giocatore ha sicuramente un'età non più molto giovane.

Lorenzo Bigiotti