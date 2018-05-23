Corvino può fare sul serio per Brignola, ma deve prima convincere il patron del Benevento...
Fiorentina attualmente molto concentrata sul centrocampo. Enrico Brignola è uno dei momentanei obiettivi viola. Il giovane classe '99 di proprietà del Benevento ha esordito quest'anno, facendo vedere...
Fiorentina attualmente molto concentrata sul centrocampo. Enrico Brignola è uno dei momentanei obiettivi viola. Il giovane classe '99 di proprietà del Benevento ha esordito quest'anno, facendo vedere buone cose. Particolarmente colpito dal giovane Brignola è stato proprio Corvino, e sembra che il dg viola proverà a fare sul serio entro metà giugno per portarlo a Firenze. Tuttavia, bisogna prima convincere il patron del Benevento Vigorito che, appena retrocesso in Serie B, potrebbe voler ripartire dal ragazzo per cercare un nuovo assalto alla B. Attendiamo riscontri.