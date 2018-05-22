Casa Mercato Viola, Chiesa va alla Juventus? Nel frattempo in arrivo un promettente giovane brasiliano

Chiesa-Juventus? L'indiscrezione principale di giornata è questa qui. Sport Mediaset infatti ha parlato di un'offerta monstre di 60 milioni di euro da parte della Juventus per il giocatore viola. La r...

Chiesa-Juventus? L'indiscrezione principale di giornata è questa qui. Sport Mediaset infatti ha parlato di un'offerta monstre di 60 milioni di euro da parte della Juventus per il giocatore viola. La risposta tuttavia è no grazie. La Fiorentina vuole evitare una rivoluzione che si potrebbe creare in caso di nuova cessione di un suo potenziale simbolo alla rivale storica. Inoltre il giocatore non sarebbe convinto di trovare molto spazio nella squadra torinese e non spingerebbe quindi per la cessione. Infine anche questa voce sembra abbastanza infondata. La Juventus ha in rosa Costa, Pjaca. Cuadrado e Bernardeschi due esterni di livello mondiale per fascia e non avrebbe come priorità acquisti in quel ruolo.

In arrivo dal Brasile il baby difensore Deverlan dal Corinthias, il giovane che probabilmente si aggregherà alla primavera sarà prestato alla Fiorentina per un anno con eventuale riscatto. Il classe 2000 promette molto bene.

E' tornare inoltre a parlare il procuratore di Biraghi: “Resterà alla Fiorentina o andrà altrove, non vestirà l’azzurro del Napoli perché in quel ruolo ho già un altro assistito (Mario Rui ndr) e sarei poco intelligente”. Non crediamo molto ad una possibile partenza del giocatore. Siamo convinti che l'agente sta semplicemente cercando di battere cassa.

Sugli obbiettivi si nota un'importante accelerazione dell'Atalanta per Brignola. La Fiorentina deve sbrigarsi ha contrattaccare se davvero intenzione ad acquisire il giovane giocatore del Benevento.

Infine non ci sono novità sul rinnovo di Badelj con il giocatore che sembra sempre più destinato alla partenza.

Lorenzo Bigiotti